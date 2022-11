Marocco, Ziyech: “Partita molto solida, siamo andati in vantaggio al momento giusto”

L’attaccante del Marocco, Hakim Ziyech, ha ricevuto il premio come miglior giocatore della sfida vinta 2-0 dalla Nazionale africana contro il Belgio ai Mondiali di Qatar 2022. Al termine del match il giocatore del Chelsea ha raccontato le sue sensazioni: “Abbiamo giocato una partita molto forte e solida, soprattutto in difesa. Stavamo aspettando i loro errori e penso che siamo passati in vantaggio e segnato al momento giusto. Non merito questo trofeo di giocatore della partita. È uno sforzo collettivo, tutti erano dietro di me, è un lavoro collettivo. Il pubblico ci ha aiutato: erano dietro di noi e penso che questo ci abbia davvero dato una spinta”.