Marocco, Ziyech devolve in beneficienza i premi ricavati dalla Nazionale

Il Marocco è certamente tra le favole più belle dei Mondiali di Qatar 2022, che stanno volgendo al termine, essendo diventata la prima Nazionale nordafricana ad arrivare fino alle semifinali del torneo iridato. Tra i protagonisti c’è sicuramente Hakim Ziyech, esterno del Chelsea ed ex Ajax che, oltre a deliziare i propri tifosi con le giocate in campo, si distingue per quanto fa anche fuori dal rettangolo di gioco. Infatti, fin dalla prima chiamata ricevuta dal Marocco, ha deciso di devolvere tutti i premi in beneficienza alle famiglie più bisognose del suo Paese d’origine. Già solo con la cavalcata trionfale di questo mese, Ziyech, così come altri suoi compagni che hanno deciso di seguire il suo esempio, ha accumulato ben 300.000 euro, che donerà a chi ne ha veramente bisogno.