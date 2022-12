Marocco-Spagna, tifosi marocchini devastano Piazza Gae Aulenti a Milano (VIDEO)

di Redazione 4

Immagini destinate a far discutere arrivano da Milano, dove i tifosi marocchini si sono radunati per festeggiare la storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali 2022 dopo la vittoria ai rigori sulla Spagna. L’entusiasmo dei tifosi infatti ha causato anche ingenti danni e disordini in Piazza Gae Aulenti, come testimoniato dalle immagini sottostanti. Situazioni simili si sono verificate in molte altre città europee, specie dove la comunità marocchina è presente in maggior numero. Tra i primi a commentare il Ministro e vicepremier Matteo Salvini: “Il Marocco elimina la Spagna, così ‘festeggiano’ a Milano… Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni”.

IL VIDEO