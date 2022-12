Marocco-Spagna, Regragui raggiante: “Vittoria storica, non vogliamo fermarci qui”

“È una vittoria storica per il Marocco, ma anche per l’Africa. Credo che dal 2010 nessuna squadra africana abbia raggiunto i quarti. A livello tattico siamo stati incredibili, non abbiamo lasciato nulla agli spagnoli”. Lo ha detto il ct del Marocco, Walid Regragui, dopo la storica vittoria contro la Spagna che ha spalancato le porte dei quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022: “Ai rigori ci vuole un po’ di fortuna, ma sapevamo di avere uno dei migliori portieri del mondo. Non sappiamo contro chi giocheremo nei quarti di finale, ma non vogliamo fermarci qui”.