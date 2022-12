Romain Saiss, capitano del Marocco, ha parlato a BeIn Sports nel post-partita del match contro la Spagna. La vittoria ai rigori ha spalancato agli africani le porte di una storica qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo. “Siamo pronti a seguire il nostro allenatore, è bello vedere come tutti lavoriamo insieme – spiega il difensore – Siamo felici per il nostro paese, ora siamo ai quarti di finale e non ci vogliamo fermare. Vogliamo continuare a scrivere la storia.” Saiss sottolinea il carattere dei Leoni d’Atlante: “Abbiamo saputo sacrificarci, sapevamo che con la Spagna sarebbe stata dura ma abbiamo stretto i denti e non abbiamo mai mollato.”