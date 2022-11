Marocco, Regragui: “Quelli che hanno causato gli scontri in Belgio non sono veri marocchini”

Il CT del Marocco, Walid Regragui, ha parlato alla viglia della sfida contro il Canada, nel corso della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2022 in Qatar. Il tecnico è tornato sugli episodi di violenza accaduti in Belgio, dichiarando: “Non penso siano dei veri marocchini quelli che hanno causato gli scontri, il popolo marocchino è rispettoso. Difficile vedere delle persone comportarsi così, bisogna mostrare rispetto per il paese da cui si proviene. Si può essere euforici e felici, ma il rispetto non deve mai mancare. Speriamo domani si divertano tutti e che possiamo festeggiare la nostra qualificazione agli ottavi”.