Marocco, Regragui: “Continueremo a lottare per il nostro popolo”

Walid Regragui ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Canada, valso al Marocco il primo posto nel Gruppo F ai Mondiali 2022 in Qatar. I nordafricani sono arrivati davanti a Croazia e Belgio: “Abbiamo sofferto. C’era tanta stanchezza ma abbiamo mostrato una grande forza mentale. Non era facile con questa pressione ma volevamo fare la storia. Abbiamo fatto sette punti, non è da tutti arrivare davanti ai vicecampioni del mondo e alla semifinalista dello scorso Mondiale. Ci tenevamo a dimostrare quanto valevamo, le nazionali africane vengono spesso criticate, ma l’Africa ha buoni giocatori, bravi allenatori. Ma non abbiamo fatto ancora niente, siamo solo agli ottavi di finale. Questa qualificazione è per il popolo marocchino, continueremo a lottare assieme alla nostra gente”.