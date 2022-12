Marocco, il re Mohammed VI si congratula con la squadra: “Prestazione eccellente”

Dopo la storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, stando a quanto riportato dall’agenzia Map, il re del Marocco Mohammed VI ha fatto le sue congratulazioni alla Nazionale, vittoriosa ai calci di rigore sulla Spagna. Il sovrano avrebbe parlato al telefono con il presidente della Federcalcio marocchina, Fouzi Lekjaa, e con l’allenatore della nazionale, Walid Regragui, esprimendo le sue “sincere congratulazioni ai giocatori e allo staff tecnico e amministrativo che hanno dato il meglio di se stessi e hanno fatto un’eccellente prestazione”.

Sempre secondo l’agenzia “il re ha salutato la prestazione storica dei componenti della nazionale che hanno soddisfatto le aspettative e le aspirazioni del numeroso e valoroso pubblico marocchino che li sostiene in Marocco, Qatar e in tutto il mondo, invitandoli a mantenere la rotta in questa competizione per continuare ad onorare il calcio nazionale e portare alta la bandiera del Regno”.