Marocco-Portogallo, Pepe furioso: “Inaccettabile un arbitro argentino a dirigere la nostra partita”

Dopo la clamorosa eliminazione per mano del Marocco, il difensore del Portogallo, Pepe, ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo: “Questo è più forte di me e devo dirlo. È inammissibile che un arbitro argentino arbitri la nostra partita”, ha detto, riferendosi alla direzione di gara da parte dell’argentino Tello in questo quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La lamentela è riferita, in particolare, a un rigore che non sarebbe stato concesso ai lusitani.