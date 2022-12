Marocco-Portogallo, Cristiano Ronaldo spinge via e colpisce un tifoso che lo provoca (VIDEO)

di Alberto De Logu 2

Cristiano Ronaldo provocato da un invasore di campo a fine partita. Dopo Marocco-Portogallo, poco prima di scoppiare in lacrime negli spogliatoi, mentre sta abbandonando il terreno di gioco il fuoriclasse lusitano viene fermato da un tifoso che si era intrufolato in campo e reagisce in malo modo – in maniera comprensibile – alla provocazione del tifoso, che viene colpito e spinto via da CR7 e poi fatto allontanare di forza dalla sicurezza dello stadio. In alto ecco il video.