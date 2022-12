Marocco-Portogallo, Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime dopo l’eliminazione (VIDEO)

di Giorgio Billone 8

Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime dopo l’eliminazione del Portogallo per mano del Marocco. Delusione per la leggenda lusitana, relegato in panchina per tutto il primo tempo e tristemente out dai Mondiali di Qatar 2022 mentre il rivale Messi prosegue. Clamorosa eliminazione della squadra di Santos e lo sconforto del campione CR7 sa quasi di fine di un’era. In alto ecco il video del pianto di Ronaldo.