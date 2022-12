Marocco-Portogallo, Cheddira espulso: doppio giallo per il barese

Costa cara un’ingenuità a Walid Cheddira. L’attaccante del Marocco, nel finale del quarto di finale col Portogallo, si è fatto espellere per un doppio fallo con doppio giallo nel giro di pochi minuti. Il più classico degli step on foot costa il rosso all’attaccante del Bari, che lascia così in 10 uomini la sua nazionale sul risultato di 1-0. Inutili le proteste del giocatore, che salterà così il prossimo impegno internazionale del Marocco.