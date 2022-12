Marocco in semifinale: Cheddira espulso, ma nelle Marche spunta la pizza col suo nome

Walid Cheddira protagonista nel bene e nel male. L’attaccante del Bari si è qualificato per la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 con il suo Marocco, ma è stato espulso per un’ingenuità nel recupero e non ci sarà. Ma nelle Marche, precisamente tra Loreto e Porto Recanati, rispettivamente il luogo di nascita del centravanti marocchino e la località nella quale si trovano quasi tutti i suoi amici, è stata creata una pizza in onore di Cheddira, storico cliente del locale Zia Emilia, che tra i dipendenti ha peraltro un pizzaiolo marocchino. E’ nata così la pizza “Cheddira”, che celebra il giocatore e tutto il Marocco.