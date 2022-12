Marocco, il re si congratula con la squadra: “Impresa storica e senza precedenti”

Il re del Marocco, Mohammed VI, si è congratulato con la nazionale di calcio, per la straordinaria cavalcata al Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole di elogio: “Ho seguito con grande gioia tutto il percorso fino alle semifinali, la prima volta per una squadra marocchina e la più clamorosa impresa del suo genere nella storia del calcio arabo e africano. Un’impresa storica e senza precedenti. I più sentiti ringraziamenti e il profondo orgoglio per ciò che avete realizzato durante questo grande evento calcistico”.

Poi ha aggiunto: “Prestazioni eccezionali, che riflettono grande professionalità, alta competitività, sincero patriottismo e i nobili valori umani. Quanta gioia avete portato al popolo marocchino e ai vari sostenitori di Paesi fraterni e amici, in particolare arabi e africani, che hanno seguito con tanto affetto, orgoglio e ammirazione la vostra imponente impresa, quanto stupore avete destato nel mondo con il vostro talento e l’incrollabile determinazione”.