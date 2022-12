Marocco, i voli speciali per il Qatar sono stati cancellati: 2.500 tifosi restano a terra

Sono almeno 2.500 le persone rimaste a terra in Marocco dopo che alcuni voli speciali verso il Qatar sono stati cancellati. Per gli sfortunati tifosi niente semifinale e appuntamento storico con il Mondiale nel giorno del match contro la Francia. Alcuni tifosi al contrario sono già arrivati, ma senza i biglietti per la partita, che secondo l’AFP avrebbero dovuto ricevere all’arrivo. Dopo la qualificazione del Marocco alla semifinale, la compagnia di bandiera aveva deciso di organizzare 30 voli speciali martedì e mercoledì tra Casablanca e Doha. Ma poi, in una dichiarazione, la compagnia ha annunciato che “a seguito delle ultime restrizioni imposte dalle autorità del Qatar, Royal Air Maroc è spiacente di informare i clienti della cancellazione dei loro voli operati da Qatar Airways”.