Marocco, Hakimi: “Giocare per il tuo Paese è unico, stiamo scrivendo la storia”

L’esterno del Paris Saint-Germain e del Marocco, Achraf Hakimi, nel corso di un’intervista rilasciata a Marca, ha spiegato l’importanza di vestire la maglia della sua Nazionale in una competizione come i Mondiali di Qatar 2022: “Giocare per il tuo Paese è qualcosa di unico, stiamo scrivendo la storia. Le persone ci trasmettono molte emozioni ci danno la forza per continuare a far bene, è incredibile quello che stiamo vivendo. Non potrò mai dimenticare momenti come questi. La nostra è una generazione di giovani che hanno fame e vogliono cambiare le cose. Stiamo facendo la storia, cambiando la mentalità nei confronti del mondo arabo. Anche le formazioni arabe sono in grado di fare grandi cose, soprattutto ai Mondiali”.