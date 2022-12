Marocco fuori in semifinale, le reazioni della stampa locale: “A testa alta”

La sconfitta per 2-0 in semifinale contro la Francia ha messo fine al percorso del Marocco ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo cinque partite fantastiche, i Leoni d’Atlante si sono fermati ad un passo dal sogno finale, ma possono comunque essere soddisfatti del loro cammino. Non a caso, malgrado il ko, le reazioni della stampa marocchina sono ampiamente positive. “A testa alta, il Marocco si ferma ai piedi della finale!” scrive Le Matin. La Vie Eco opta invece per un emblematico “Grazie Leoni“, mentre 360 Sport apre con “Dopo un viaggio epico, i Leoni dell’Atlante eliminati in semifinale“.