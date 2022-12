Marocco, ct Regragui alla vigilia della Spagna: “Per noi sarà la quarta finale”

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spagna:“È una partita molto difficile. La Spagna è una delle migliori squadre di calcio del mondo, con grandi ambizioni. Penso che sia una delle favorite per la vittoria finale. Noi siamo ben preparati. Se riusciremo a battere la Spagna, sarà una bella sorpresa per il nostro Paese”.

“Conosciamo molto bene il calcio spagnolo – aggiunge Regragui -, è sempre lo stesso stile di gioco e questo non gli impedisce di creare problemi a tutti. Sarà una partita difficile come contro Croazia, Belgio e Canada. Ad ogni modo, come ho detto ai giocatori, per noi sarà la quarta finale: faremo in modo di vincerla come abbiamo fatto prima, con i nostri valori, i nostri principi e anche le nostre qualità”.