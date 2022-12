Marocco-Croazia, Rai Sport: “Scintille tra Hakimi e Infantino nel tunnel”

Le proteste del Marocco non si fermano. Come riporta Rai Sport, dopo il triplice fischio della finale per il terzo posto tra Marocco e Croazia ai Mondiali, si sono registrate delle scintille nel tunnel tra Achraf Hakimi e il presidente della Fifa Gianni Infantino. Il Marocco, che ha chiuso al quarto posto, ha protestato al termine del match, con il Ct Regragui che ha avuto un’accesa discussione con il direttore di gara. Quest’ultimo è stato fischiato dal pubblico di fede marocchina al Khalifa Stadium di Doha.