Marocco, Amrabat: “Al Mondiale ho vissuto un sogno, sono già proiettato al prossimo”

Il centrocampista del Marocco, Sofyan Amrabat, ha parlato delle emozioni vissute in Qatar durante il Mondiale 2022. Ecco le sue parole, scritte in un lungo post su Instagram: “Da bambino il mio sogno era rappresentare il mio paese ad un campionato mondiale. È un grande onore aver rappresentato il mio paese per la seconda volta al più grande evento di calcio del mondo. Nelle ultime settimane ho vissuto il mio sogno. Ad ogni bambino del mondo dico: osa sognare, non smettere mai di inseguire i tuoi sogni. Dopo Russia 2018 e Qatar 2022 sto già sognando i mondiali 2026”.

Poi ha aggiunto: “Che questo mondiale sia l’inizio di un grande momento per il calcio marocchino, africano e arabo. Abbiamo conquistato i cuori, messo il calcio africano sulla cartina mondiale e unito il mondo arabo. Un grande grazie al paese del Qatar per la grande ospitalità. Grazie ai sostenitori di tutto il mondo, che ci hanno sostenuto incondizionatamente. E ovviamente un ringraziamento speciale al nostro amato Re!”.