Marocco ai quarti di finale, folla oceanica a Rabat per i festeggiamenti (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il Marocco ha scritto la storia ai Mondiali di Qatar 2022, eliminando la Spagna e qualificandosi per i quarti di finale. Per la la prima volta una squadra africana si è spinta così avanti e a Rabat i festeggiamenti sono davvero incredibili: folle oceaniche in piazza a celebrare l’impresa dei Leoni d’Atlante.

IL VIDEO