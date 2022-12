Mario Adinolfi attacca: “Olanda terra di prostituzione e droga, giusto reagire come l’Argentina”

“Dopo le provocazioni continue dell’Olanda, la terra dell’eutanasia e del primo ‘matrimonio egualitario’, della droga libera e delle donne in vetrina, del suicidio di Stato anche a danno di ragazzini ‘depressi’, confesso d’aver reagito come gli argentini”. Il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, ha commentato così la vittoria dell’Argentina contro l’Olanda ai rigori con le risse e le provocazioni di ieri nella partita, che per il politico e giornalista assumono altro significato: “Il cielo è biancoceleste”.