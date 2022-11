Mamma Mancini: “Con Roberto nemmeno un accenno ai Mondiali”

“Ieri ho telefonato a mio figlio Roberto per fargli gli auguri di compleanno ma non ho minimamente accennato ai mondiali, non vogliamo neanche parlarne, nel modo più assoluto”. Queste le parole di Marianna Puolo, madre del ct Mancini, intervenuta a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. “In tutto questo parapiglia, con queste partite in cui succede di tutto, noi saremmo stati con giocatori giovanissimi e senza esperienza. Meglio formarli per i prossimi anni” ha aggiunto la donna.