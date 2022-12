Luis Enrique: “Impossibile comparare Messi e Maradona, Leo è il numero uno della storia del calcio”

Il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha espresso alcuni giudizi e formulato dei confronti esaudendo le richieste avanzate dai fan nella chat durante le sue ormai famose live sulla piattaforma Twitch. Una di queste riguardava Messi e il confronto con Diego Armando Maradona. In un primo momento Luis Enrique ha evitato di entrare nel dettaglio con la sua risposta, dichiarando di non capire “perché la gente si ostini a fare questi paragoni nel calcio”. Entrambi, dice il ct spagnolo, “sono dei del calcio, e gli argentini hanno avuto una fortuna enorme ad averceli avuti entrambi. Si tende a paragonare le squadre in funzione degli allenatori: il Real Madrid di uno e dell’altro, il Barcellona, l’Atletico, la nazionale. Ma la verità è che anche da un anno al successivo cambia sempre davvero tanto”. Poi però l’allenatore ex Barcellona e Roma ha aggiunto: “L’epoca del “Pelusa” (Maradona, ndr) è stata fantastica, ci ha fatto tutti appassionare al calcio: un unico giocatore poteva vincere i Mondiali trascinandosi dietro la squadra. Al giorno d’oggi una cosa del genere è più difficile. E “la Pulga” è il numero uno della storia del calcio, senza alcun dubbio“.