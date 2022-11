LIVE – Polonia-Argentina, girone C Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Polonia-Argentina, match valido per la terza giornata del girone C dei Mondiali di Qatar 2022. Ai polacchi basta il pareggio per conquistare il pass, mentre l’Albiceleste deve vincere e sperare che Arabia Saudita e Messico pareggino. Appuntamento allo Stadium 974 alle ore 20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO COSA CONTA A PARI PUNTI?

COMBINAZIONI GIRONE C

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

LA CLASSIFICA LIVE DEL GIRONE

Polonia-Argentina (ore 20)