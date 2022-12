LIVE – Argentina-Australia, ottavi di finale Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Argentina-Australia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Inizia la fase ad eliminazione diretta per le due formazioni. La squadra di Scaloni ha vinto il gruppo C con due vittorie contro Messico e Polonia arrivate dopo il ko con l’Arabia Saudita, mentre l’Australia ha chiuso al secondo posto il gruppo D con due vittorie con Tunisia e Danimarca e la sconfitta contro la Francia. Appuntamento all’Ahmad bin Ali Stadium alle ore 20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

