L’Inghilterra recupera Harry Kane. Southgate: “Sta bene, gioca contro gli Usa”

Harry Kane sta bene e punta gli Stati Uniti. Dopo il colpo alla caviglia subìto contro l’Iran all’esordio dei Mondiali di Qatar 2022, l’attaccante era stato messo in dubbio dai giornali inglesi. Ma il capitano di Tottenham e Inghilterra è recuperato. “Harry – ha detto il Ct Gareth Southgate – sta bene. Ha lavorato a parte, ma è pronto per giocare”. Sono migliorate anche le condizioni del difensore del Manchester United Harry Maguire, anch’egli sostituito lunedì, dopo un colpo alla testa. E l’altro difensore Kyle Walker è disponibile a giocare contro gli Usa per quella che sarebbe la sua prima partita dall’operazione all’inguine a cui si è sottoposto nello scorso mese di ottobre.