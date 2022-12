Leggenda Lionel Messi: è l’unico dal 1986 ad aver segnato in ogni gara secca al Mondiale

Leo Messi è l’unico calciatore ad aver segnato in ogni partita ad eliminazione diretta del Mondiale col format attuale. Dal 1986 ad oggi, la Pulce è l’unico calciatore con almeno un gol dagli ottavi alla finale. Ci sono andati vicini senza riuscirci Griezmann (2018), Sneijder (2010), Zidane (2006), Ronaldo (2002), Brehme (1990). Australia, Olanda, Croazia e Francia sono le vittime del fuoriclasse del Psg, che supera anche Matthaus per presenze mondiali e Maldini per minuti giocati.