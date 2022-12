L’aria condizionata fa tremare la Francia: Rabiot e Upamecano a rischio per il Marocco

Un colpo di freddo legato all’aria condizionata potrebbe costare ai francesi Adrien Rabiot e Dayot Upamecano la semifinale mondiale contro il Marocco. Entrambi hanno saltato la rifinitura tra mal di gola e raffreddore e la decisione definitiva sarà presa poche ore prima del match, in programma stasera alle 20. Se non riusciranno a recuperare saranno sostituiti probabilmente da Ibrahima Konaté e Youssouf Fofana. Continua a far discutere l’uso smisurato dell’aria condizionata nei luoghi chiusi in Qatar, dagli stadi alle sale conferenze, dagli hotel alle palestre. Rabiot e Upamecano, titolarissimi nell’11 di Deschamps, potrebbero essere gli ultimi a farne le spese.