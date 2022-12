La risposta a Messi, la grana con Santos: Cristiano Ronaldo, doppia pressione all’esame Svizzera

Fuoco amico nel momento più difficile della carriera di Cristiano Ronaldo. Svincolato di lusso, senza proposte dalla Champions League, ad un passo dal lasciare l’Europa, chiamato a rispondere a Leo Messi dopo essere stato messo in discussione dal Ct portoghese Fernando Santos e dai tifosi. Il 70% dei lettori si è detto favorevole in un sondaggio di A Bola a lasciare in panchina CR7 contro la Svizzera in un ottavo di finale dei Mondiali che arriva nel momento di maggior pressione. Tutte le star hanno risposto presente: Mbappè, Kane, Messi, Neymar. Gli occhi ora sono tutti puntati sul fuoriclasse portoghese, ma Santos non fa sconti: “In campo quello che ha detto non l’ho sentito – ha dichiarato Santos -, l’ho solo visto litigare col giocatore coreano. Poi però l’ho visto in tv e non mi è piaciuto per niente”. Il riferimento è al labiale del fuoriclasse al momento del cambio: “Hai questa c**** di fretta di sostituirmi”, le presunte parole. Come Messi, anche Ronaldo cerca il primo gol in una fase ad eliminazione diretta del Mondiale. La Pulce si è sbloccata contro l’Australia, ora tocca al portoghese che dovrà vedersela contro una difesa solida come quella elvetica, capace di concedere un solo gol al Brasile.

Difficilmente il Ct farà a meno di CR7 in un match che può valere la storia. Solo due volte, in 92 anni di storia, il Portogallo ha superato le colonne d’Ercole degli ottavi. Spagna e Uruguay nel 2010 e nel 2018 rappresentarono un ostacolo troppo duro. La Svizzera di Murat Yakın spera di fare lo stesso. Il Ct si affida ai soliti: Embolo al centro dell’attacco, con Vargas, Sow e Shaqiri a supporto. L’ex Inter è uno dei giocatori ad aver segnato in tre mondiali diversi, come Messi, Ronaldo e Neymar. Lui sorride ma non si scompone: “Noi non abbiamo un Ronaldo, dobbiamo giocare da squadra se vogliamo vincere”. Poi le parole al miele per il fenomeno portoghese: “State molto attenti a darlo per finito. Può farti gol in ogni secondo, in ogni minuto di una partita, con l’esperienza che ha non ti lascia mai tranquillo e continua ad esser fondamentale per il Portogallo“. Mentre CR7 si ritrova a dover smentire amici e connazionali, le uniche parole di elogio le spendono gli avversari. A loro CR7 in fondo fa ancora paura.