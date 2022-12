La reazione della stampa mondiale sul trionfo Argentina: “Messi D10, Lion King”

La stampa mondiale celebra l’Argentina, con un accento speciale su Leo Messi dopo il trionfo mondiale in finale con la Francia. “La nazionale ha vinto ai rigori contro la Francia e la Coppa la solleva Messi, il migliore”, scrive Olè. “Campioni del Mondo! L’Argentina di Messi conquista la Coppa e tocca il cielo in Qatar”, titola La Nacion. “La felicità di un paese: l’Argentina è campione del Mondo!”, titola il Clarin. “Leo, ora hai il tuo Mondiale. Te lo meriti”, titola il quotidiano sportivo spagnolo Marca. “E Messi diventò D10!”, titola invece As che racconta di “un finale epico e una battaglia per la storia tra lui (Messi, ndr) e Mbappé”. Sempre in Spagna, Sport celebra l’Albiceleste in primo piano: “Argentina campione del Mondo!”. “Messi e l’Argentina hanno la loro Coppa del Mondo”, titola invece Mundo Deportivo. In Francia naturalmente grande risalto alla sconfitta dei Bleus. “Lacrime fatali”, titola l’Equipe con una mega foto di Mbappé disperato dopo il ko. “Argentina-Francia: Bleus battuti al termine di una finale irrazionale e crudele”, titola Le Parisien mentre Le Monde mette il focus sulle parole del ct Deschamps: “Ci siamo andati vicino e ce la siamo lasciata sfuggire, è ancora più difficile da digerire”. Anche in Inghilterra si celebra la Pulce. “Lion King”, titola il The Sun. “Messi vince una finale da brividi, nonostante la tripletta di Mbappé, con le prodezze di Martinez ai rigori”, aggiunge il quitidiano britannico.