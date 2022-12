Jamie Carragher tuona: “Il Ct dell’Inghilterra deve essere inglese”

Jamie Carragher irrompe sul dibattito legato al futuro della panchina della Nazionale inglese. E mentre emerge, da fonti inglesi, la candidatura di Thomas Tuchel, l’ex centrale del Liverpool tuona sui social con un suo cavallo di battaglia: “Il Ct dell’Inghilterra dovrebbe essere sempre inglese”. Anche undici anni fa, con Fabio Capello in panchina, Carragher definì “una forma di imbroglio” la scelta di affidare all’italiano la guida dei Tre Leoni. Pochi minuti dopo, un altro tweet: “Giusto per chiarire, io ho votato ‘Remain'”, in riferimento al referendum sulla Brexit del giugno 2016. Per ora Southgate ha chiesto “tempo per prendere le decisioni corrette”.

The @England manager should always be English! — Jamie Carragher (@Carra23) December 13, 2022