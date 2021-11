Italia-Svizzera, sospiro di sollievo: il terreno dell’Olimpico è in buone condizioni

by Antonio Sepe

Lo stadio Olimpico di Roma - Foto Antonio Fraioli

Buone notizie in vista di Italia-Svizzera, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in programma allo Stadio Olimpico. Il doppio impegno ravvicinato aveva fatto temere il peggio, ma fortunatamente il manto erboso è in ottime condizioni. Merito anche di giardinieri, operai e manutentori, intervenuti prontamente prima, durante e dopo la sfida di rugby tra Italia e All Blacks. Un lavoro andato avanti anche nella giornata seguente, quando si è disputata Lazio-Salernitana e che permetterà agli azzurri di Mancini di esprimersi al meglio in occasione dell’impegno contro gli elvetici. Allarme rientrato dunque e sospiro di sollievo per la Figc, che aveva persino proposto di far disputare il match in un altro stadio.