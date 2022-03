L’ironia dei tifosi svizzeri: “Italia ai Mondiali? Forse cercavi la Svizzera” (FOTO)

by Deborah Sartori

Foto Josh Hallett - CC BY 2.0

La Nazionale di Mancini non si è qualificata ai Mondiali 2022 in Qatar e mentre gli italiani si disperano, nel resto del mondo i tifosi se la ridono. Fra questi anche gli svizzeri, che vincendo il girone di qualificazione hanno condannato l’Italia ai Playoff, poi rivelatisi fatali. Nel corso della sfida amichevole della Svizzera in casa dell’Inghilterra, a Wembley, sugli spalti si è intravisto uno striscione molto fantasioso. Si tratta di un’immagine con la scritta “Italy World Cup Qatar 2022” nella ricerca Google, che non porta risultati, con tanto di messaggio “forse stavi cercando la Svizzera“. Un messaggio ironico, poco apprezzato però in Italia.