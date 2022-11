Gli Stati Uniti sono impegnati nel delicato testa a testa contro l’Iran, valido per la terza giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Una sfida decisiva, in cui la Nazionale a stelle e strisce può solo vincere, per passare il girone e qualificarsi agli ottavi di finale. Anche Joe e Jill Biden fanno sentire il loro supporto con un cartello affisso sul prato della Casa Bianca, con su scritto: “Forza Team Usa! Siamo tutti con voi”. Ecco la foto del cartellone.

We believe that we will win. pic.twitter.com/Q03F8so0mK — President Biden (@POTUS) November 29, 2022