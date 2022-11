Iran, Stramaccioni choc Gafhouri: “Il calciatore è stato arrestato davanti al figlio”

“Sono scioccato: ho parlato con amici a Teheran, Ghafouri e’ stato arrestato davanti al figlio maggiore, di 10 anni. E la moglie e’ preoccupatissima, come tutti noi”. Queste le parole di Andrea Stramaccioni, tecnico e commentatore Rai dei Mondiali Qatar 2022, al telefono con l’ANSA commenta l’arresto da parte delle autorita’ iraniane di Voria Ghafouri, calciatore del Foolhad ed ex nazionale iraniano. “E’ stato il capitano dell’Esteghlal di Teheran quando lo allenavo”, ricorda Stramaccioni, che domani commenterà da voce tecnica Iran-Galles. Ghafouri e’ il giocatore simbolo dell’Esteghlal, per autorità, intelligenza e fair play.