Iran-Stati Uniti 0-1, Berhalter: “Abbiamo mostrato cosa sappiamo fare”

“Nel primo tempo abbiamo mostrato cosa sappiamo fare, nella ripresa abbiamo messo in campo la giusta determinazione. I ragazzi hanno dato tutto e alla fine abbiamo passato il turno da imbattuti”. Lo ha detto il ct degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, dopo la vittoria contro l’Iran che ha spalancato le porte verso gli ottavi di finale contro l’Olanda: “Pulisic? Nessun aggiornamento sul suo stato di salute. Non so quale saranno i tempi di recupero, ora pensiamo alla sfida contro l’Olanda”.