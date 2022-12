Iran, Fifpro chiede la revoca della condanna a morte di Nasr-Azadani

Il sindacato mondiale dei calciatori, Fifpro, ha chiesto all’Iran la revoca della pena di morte, per ora inflitta al calciatore iraniano Nasr-Azadani. Quest’ultimo infatti è accusato di aver partecipato all’uccisione di tre tre membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, rischiando la morte per impiccagione. Il sindacato si dichiara così disgustato dalla situazione e afferma: “La Fifpro è scioccata e disgustata dalle notizie secondo cui il calciatore professionista Amir Nasr-Azadani rischia l’esecuzione in Iran dopo aver fatto una campagna per i diritti delle donne e le libertà fondamentali nel suo paese. Per questo richiede l’immediata rimozione della sua punizione”.