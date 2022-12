Inter di nuovo in finale dei Mondiali: il record dura dal 1982

Per l’undicesimo Mondiale di fila in finale ci sarà nuovamente un giocatore dell’Inter. Dal 1982 al 2022, trent’anni con almeno un nerazzurro nell’atto finale della Coppa del Mondo. Infatti anche in Qatar uno tra Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic si giocherà il titolo di campione del Mondo visto che Argentina e Croazia si sfideranno in finale mercoledì 13 dicembre.

Un record che dura dal 1982 quando Bergomi, Oriali, Altobelli, Bordon e Marini vinsero il titolo contro la Germania nel magico mondiale spagnolo. Quattro anni più tardi Rummenigge perse con la sua Germania contro l’Argentina di Diego Armando Maradona. Ad Italia ’90 i tedeschi alzarono la coppa al cielo: in squadra c’erano Klinsmann, Matthaus e Brehme. Ad Usa ’94 l’Italia perse ai calci di rigore contro il Brasile e tra gli azzurri di Arrigo Sacchi c’era Nicola Berti. Nella finalissima Francia-Brasile 1998 due nerazzurri in campo: Yuri Djorkaeff e Ronaldo. Quattro anni più tardi lo stesso Ronaldo trascinò il Brasile alla vittoria finale nei primi Mondiali asiatici di Corea-Giappone. Nel 2006 Marco Materazzi segnò il gol dell’1-1 e poi trasformò anche uno dei rigori decisivi per la vittoria della Coppa, proprio contro la Francia. In Sudafrica 2010 Wesley Sneijder andò vicino all’impresa con la sua Olanda, arrendendosi ai tempi supplementari contro la Spagna. Nel 2014, in Brasile, l’Argentina di Rodrigo Palacio e Ricky Alvarez fu sconfitta ai tempi supplementari dalla Germania. Ed infine, quattro anni fa, nel 2018 Marcelo Brozovic e Ivan Perisic si arresero alla Francia. Nel 2022, in Qatar, un altro nerazzurro si giocherà la finale della Coppa del Mondo.

INTERISTI IN FINALE DAL 1982 AL 2022