Inno Svizzera: testo, parole e musica (VIDEO)

Il Salmo Svizzero (Schweizer Psalm in tedesco, Cantique suisse in francese, Psalm Svizzer in romancio) è l’inno nazionale della Svizzera. Il brano è stato composto dal monaco cistercense Alberik Zwyssig nel 1841, ed è apparso come inno nazionale nel 1961 in sostituzione al canto Rufst Du mein Vaterland (Ci chiami patria). Divenne ufficialmente inno nazionale il 1° aprile 1981. Di seguito il testo e il video.

I

Quando bionda aurora

il mattin c’indora

l’alma mia t’adora re del ciel!

Quando l’alpe già rosseggia

a pregare allor t’atteggia;

in favor del patrio suol,

in favor del patrio suol,

cittadino Dio lo vuol,

cittadino Dio, si Dio lo vuol.

II

Se di stelle è un giubilo

la celeste sfera

Te ritrovo a sera o Signor!

Nella notte silenziosa

l’alma mia in Te riposa:

libertà, concordia, amor,

libertà, concordia, amor,

all’Elvezia serba ognor,

all’Elvezia serba ognor.

III

Se di nubi un velo

m’asconde il tuo cielo

pel tuo raggio anelo Dio d’amore!

Fuga o sole quei vapori

e mi rendi i tuoi favori:

di mia patria deh! Pietà

di mia patria deh! Pietà

brilla, o sol di verità,

brilla sol, o sol di verità!

IV

Quando rugge e strepita

impetuoso il nembo

m’è ostel tuo grembo o Signor!

In te fido Onnipossente

deh, proteggi nostra gente;

Libertà, concordia, amor,

Libertà, concordia, amor,

all’Elvezia serba ognor

all’Elvezia serba ognor.