Inno Serbia: testo, parole e musica (VIDEO)

Bože pravde (“O Dio della giustizia”) è l’inno nazionale della Serbia. Il brano è stato scritto nel 1872 da Jovan Đorđević (1826-1900) e composto da Davorin Jenko, compositore sloveno chiamato a Belgrado dal re di Serbia per dirigervi il conservatorio di musica. Di seguito il testo e il video dell’inno.

Bože pravde, ti što spase

od propasti dosad nas,

čuj i odsad naše glase

i od sad nam budi spas.

Moćnom rukom vodi, brani

budućnosti srpske brod,

Bože spasi, Bože hrani,

srpske zemlje, srpski rod!

Složi srpsku braću dragu

na svak dičan slavan rad,

sloga biće poraz vragu

a najjači srpstvu grad.

Nek na srpskoj blista grani

bratske sloge zlatan plod,

Bože spasi, Bože hrani

srpske zemlje, srpski rod!

Nek na srpsko vedro čelo

tvog ne padne gneva grom

Blagoslovi Srbu selo

polje, njivu, grad i dom!

Kad nastupe borbe dani

k pobedi mu vodi hod

Bože spasi, Bože hrani

srpske zemlje, srpski rod!

Iz mračnoga sinu groba

srpske slave novi sjaj

nastalo je novo doba

Novu sreću, Bože daj!

Otadžbinu srpsku brani

pet vekovne borbe plod

Bože spasi, Bože brani

moli ti se srpski rod!

Traduzione:

Dio della Giustizia; Tu che ci hai salvati

quando si trova in una situazione di schiavitù più profonda,

Ascolta le voci dei tuoi figli serbi,

Sii il nostro aiuto come in passato.

Con la Tua possente mano sorreggici,

Ancora la nostra robusta traccia di percorso;

Dio, la nostra speranza; proteggi e custodisci,

Le terre serbe e la razza serba!

Legate i nostri parenti in un legame più stretto

Insegnate l’amore che non verrà meno,

Possa l’odiato demone della discordia

Mai nelle nostre file prevale.

Lasciate che i frutti dorati dell’unione

Il nostro giovane albero della libertà grazia;

Dio, il nostro Maestro! Guida e prospera,

Le terre serbe e la razza serba!

Signore! Evita da noi la Tua vendetta,

Tuono della Tua temuta ira;

Benedici ogni città e borgo serbo,

Montagna, prato, focolare e guglia!

Quando il nostro ospite va in battaglia

Morte o vittoria da abbracciare.

Dio degli eserciti! Sii il nostro leader,

Le terre serbe e la razza serba!

Sul nostro sepolcro delle età

Rompe la mattina della resurrezione,

Dal pantano della più terribile schiavitù

La Serbia rinasce di nuovo.

Attraverso cinquecento anni di durata

Ci siamo inginocchiati davanti al Tuo volto,

Tutti i nostri parenti, o Dio! Consegnare,

Così implora la razza serba!