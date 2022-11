Inno Marocco: testo, parole e musica (VIDEO)

di Giorgio Billone 60

An-našid al-waṭani āl-Maḡribi, si chiama così l’inno del Marocco, che sentiremo per tre volte (o anche di più) ai Mondiali di Qatar 2022. L’esordio dei nordafricani è contro la Croazia e sentiremo così risuonare l’inno sceriffiano, come è conosciuto questo canto dei marocchini. Il testo si conclude con il consueto ringraziamento e l’invocazione ad Allah propria di molti inni islamici, di seguito ecco il testo in italiano e in arabo e anche il video.

Il testo e la traduzione

ORIGINALE

manbita al Ahrar

machriqa Anwar al

Mountada sou’dadi wa himahh

Doumta mountadah wa himah

ichta fi awtan

liloula ounwan

Mil’A kulli Janane

dikra kulli Lissane

birrouhi

biljassadi

Habba fatak

Labba nidak

fi fami wa fi dami

hawaka thara Nour wa nar

ikhwati haya

liloula suo ‘ aya

nouch’hidi dounya

anna houna nahya

bichia’ar

Allah, AlWatan, Almalik

TRADUZIONE

Culla di uomini liberi che

sollevano luci

Terra di sovranità e terra di pace

Possa la sovranità e la pace essere unite lì per sempre

Hai vissuto tra le nazioni

Come un titolo sublime

Riempiendo ogni cuore

Dichiarato da ogni lingua

Dall’anima

Dal corpo

La rosa del tuo campione

E ha risposto la tua chiamata

E nella mia bocca e nel mio sangue

Il tuo amore ha scosso luce e brace

Fratelli miei, andiamo

a ciò che è più alto

Annunceremo al mondo

che è qui che viviamo

con il motto

Dio, la Patria e il Re

Il video con la musica