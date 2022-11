Inno Giappone: testo, parole e musica (VIDEO)

di Sofia Cioli

Kimigayo [君が代] è l’inno nazionale del Giappone. Considerato uno dei più belli del mondo, l’inno giapponese è anche uno sei più brevi al mondo con sole 5 frasi e 32 sillabe. E’ stato adottato come inno nazionale nel 1888, il testo riprende una poesia (waka) di autore anonimo inclusa nella raccolta Kokinshū mentre la musica è stata composta da Yoshiisa Oku Akimori Hayashi. Di seguito il testo e il video dell’inno.

Kimi ga yo wa

Chiyo ni yachiyo ni

Sazare ishi no iwao

to narite

Koke no musu made

Traduzione:

Che il Vostro regno

possa durare mille, ottomila generazioni,

finché i ciottoli

divengano rocce

coperte di muschio.