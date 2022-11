Inno Germania: testo, parole e musica (VIDEO)

di Sofia Cioli 54

Das Lied der Deutschen (o Deutschlandslied) è l’inno nazionale della Germania. È un simbolo dell’identità nazionale e un grande canto di patriottismo, basato su una poesia scritta da August Heinrich Hoffmann von Fallersleben nel 1841 che celebra la diversitàdella cultura tedesca e la bellezza del paesaggio. La musica è invece opera di Joseph Haydn nel 1797. Di seguito il testo e il video dell’inno.

Deutschland, Deutschland über alles,

über alles in der Welt,

wenn es stets zum Schutz und Trutze

brüderlich zusammenhält.

Von der Maas bis an die Memel,

von der Etsch bis an den Belt:

Deutschland, Deutschland über alles,

über alles in der Welt.

Deutsche Frauen, deutsche Treue,

deutscher Wein und deutscher Sang

sollen in der Welt behalten

ihren alten schönen Klang.

Uns zu edler Tat begeistern

unser ganzes Leben lang

Deutsche Frauen, deutsche Treue,

deutscher Wein und deutscher Sang.

Einigkeit und Recht und Freiheit

für das deutsche Vaterland!

Danach lasst uns alle streben,

brüderlich mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit

sind des Glückes Unterpfand.

Blüh im Glanze dieses Glückes,

blühe deutsches Vaterland