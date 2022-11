Inno Croazia: testo, parole e musica (VIDEO)

“Lijepa naša domovino” è l‘inno della Croazia, ci apprestiamo a sentirlo per almeno per tre volte ai Mondiali di Qatar 2022. L’inno nazionale del paese ex jugoslavo presenta un titolo di grande impatto che si traduce in italiano con “La nostra bella patria”. Si cita il fiume Danubio ed emerge il grande orgoglio di un intero popolo. E’ stato scritto dal poeta Antun Mihanović e messo in musica dal compositore Josip Runjanin. Di seguito ecco il testo in italiano e in croato e anche il video in basso.

Il testo e la traduzione

ORIGINALE

Lijepa naša domovino, Oj junačka zemljo mila, Stare slave djedovino, Da bi vazda sretna bila!

Mila kano si nam slavna, Mila si nam ti jedina, Mila kuda si nam ravna, Mila kuda si planina!

Teci Dravo, Savo teci, Nit’ ti Dunav silu gubi, Sinje more svijetu reci: Da svoj narod Hrvat ljubi!

Dok mu njive sunce grije, Dok mu hrašće bura vije, Dok mu mrtve grobak krije, Dok mu živo srce bije!

TRADUZIONE

Patria nostra bella, O cara terra eroica, Focolare d’antiche glorie, ove tu sia sempre raggiante!

Cara sei a noi gloriosa, Cara sei a noi tu sola Cara dove sei pianura, Cara dove sei montagna

Scorri, Drava, scorri Sava! E anche tu Danubio, non perdere forza! Mare blu profondo, dillo al mondo! Che il Croato ama il suo popolo!

Finché i campi il sole gli riscalderà, Finché le querce la bora gli sferzerà! Finché i morti la tomba gli coprirà! Finché il suo cuore vivo batterà!

Il video con la musica