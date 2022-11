Inno Australia: testo, parole e musica (VIDEO)

di Giorgio Billone 43

Advance Fair Australia è il misconosciuto inno dell’Australia e lo sentiremo martedì per la prima volta ai Mondiali di Qatar 2022 quando allo stadio Al Janoub di Doha contro la Francia gli aussie debutteranno al cospetto dei campioni in carica. La traduzione è “Incedi bella Australia” ed è affiancato per la verità dal God save the King in quanto paese del Commonwealth. Per includere la comunità degli aborigeni, nel 2021 è stata modificata una parola del testo. Di seguito vi proponiamo tutto quel che serve sapere.

Il testo e la traduzione

ORIGINALE

Australians all let us rejoice, For we are one and free; We’ve golden soil and wealth for toil, Our home is girt by sea; Our land abounds in Nature’s gifts Of beauty rich and rare; In history’s page, let every stage Advance Australia fair! In joyful strains then let us sing, “Advance Australia fair!”

Beneath our radiant southern Cross, We’ll toil with hearts and hands; To make this Commonwealth of ours Renowned of all the lands; For those who’ve come across the seas We’ve boundless plains to share; With courage let us all combine To advance Australia fair. In joyful strains then let us sing “Advance Australia fair!”

TRADUZIONE

Australiani gioiamo, Poiché siamo uniti (un popolo) e liberi; Abbiamo il suolo d’oro e la ricchezza per fatica, La nostra patria è circondata dal mare; Il nostro paese abbonda dei doni della natura, Di una bellezza ricca e rara; Nella pagina di storia, che ogni fase, Promuova la bella Australia Così nei toni gioiosi, cantiamo, “Avanza, bella Australia!”

Sotto la nostra lucente Croce del Sud, Lavoreremo alacremente con il cuore e le mani; Per fare Nostro questo Commonwealth, Farlo importante fra tutti gli Stati; Per coloro che sono venuti attraverso i mari, Abbiamo illimitate pianure da condividere; Con coraggio lasciateci collaborare, Per promuovere la bella Australia; Così nei toni gioiosi, cantiamo, “Avanza, bella Australia!”

Il video con la musica