Inghilterra, i tifosi sbottano contro l’arbitro: “Sempre la solita storia, ci hanno derubato”

La sconfitta contro la Francia non è affatto andata giù ai tifosi dell’Inghilterra, costretti a dire addio ai Mondiali di Qatar 2022. Tra i principali colpevoli per il 2-1 finale, spicca sicuramente l’arbitro brasiliano Sampaio, per il quale i supporters britannici non hanno speso parole al miele. “Complimenti all’arbitro e al suo cane guida. Onestamente è stata una farsa, siamo stati derubati” ha dichiarato a caldo un tifoso, intercettato dalla Gazzetta dello Sport. “E’ sempre la solita storia, basta parlare di sfortuna. L’arbitro è stato terribile. Alla fine le tante decisioni a nostro sfavore hanno fatto la differenza” ha commentato un altro tifoso, sempre ai microfoni della Rosea. Tanta amarezza per il ko, ma anche tanta rabbia per un arbitraggio a loro dire non all’altezza.