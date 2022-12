Inghilterra, Sterling torna ad allenarsi: titolarità difficile, ma opzione per Southgate

Raheem Sterling è tornato oggi ad allenarsi con la propria Nazionale, in vista dei quarti di finale dei Mondiali contro la Francia. Nonostante il suo ritorno al campo di allenamento, è improbabile che l’attaccante inglese sia titolare domani, ma concederebbe ugualmente a Gareth Southgate un’ulteriore opzione offensiva. Lavoro in gruppo oggi anche per Declan Rice, che ritorna ad allenarsi dopo la seduta saltata mercoledì scorso a causa di un malore, adesso sembra però che tutto si sia risolto.