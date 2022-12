Raheem Sterling è in procinto di tornare in Qatar per proseguire il proprio Mondiale, dopo che l’Inghilterra gli aveva accordato il permesso di rientrare in patria in seguito alla rapina avvenuta nella sua abitazione. Un caso che ha sconvolto la squadra di Southgate, che prova a rimanere concentrata sull’obiettivo, visto che sabato 10 dicembre c’è il big match contro la Francia, valido per i quarti di finale. Partita in cui, quindi, ci sarà anche l’attaccante del Chelsea, anche se probabilmente partirà dalla panchina vista la settimana senza di fatto allenamenti. Ad annunciare il ritorno di Sterling è la stessa Nazionale inglese tramite un post sul proprio profilo Twitter, in cui annuncia che il giocatore dovrebbe essere nel ritiro di Al Wakrah già domani, venerdì 9 dicembre.