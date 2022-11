Inghilterra-Stati Uniti, Berhalter: “Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, l’obiettivo sono gli ottavi”

Il c.t degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, ha commentato il pareggio per 0-0 ottenuto dalla propria Nazionale contro l’Inghilterra: “Mi piacerebbe vedere qualche gol sui piazzati. Siamo contenti del risultato ma il nostro lavoro non è finito. Martedì dobbiamo vincere contro l’Iran per assicurarci gli ottavi di finale. Dobbiamo concentrarci sul chiudere il girone con 5 punti”. Stati uniti che al momento si trovano in terza posizione nel girone a 2 punti, dietro l’Iran a 3 punti e l’Inghilterra a 4. Ultimo nel girone e quasi condannato il Galles, a 1 punto e con il match con l’Inghilterra che non promette bene.